Мелкадзе: «Ахмат» не вылетит из РПЛ, мы находимся не на своём месте

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе уверен, что грозненская команда не покинет Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. По словам Мелкадзе, прямо сейчас «Ахмат» занимает не своё место в турнирной таблице РПЛ.

— У «Ахмата» непростое турнирное положение. Уверен, что команде удастся избежать вылета?

— Я в этом не сомневаюсь. Мы справимся с этой задачей. Не говорю, что это будет легко, но я уверен, что мы справимся. По уровню игры и команды видно, что мы находимся не на своём месте, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».