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Стали известны сроки контракта, который Глебов подпишет с «Динамо»

Стали известны сроки контракта, который Глебов подпишет с «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подпишет пятилетний контракт с московским «Динамо», сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Ранее стало известно, что футболист успешно прошёл медосмотр перед переходом в столичный клуб. «Чемпионат» сообщал, что бело-голубые заплатят «Ростову» € 7+1 млн за российского хавбека.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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