«Спартак» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 17:00

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.