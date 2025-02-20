«Спартак» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Торпедо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.
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