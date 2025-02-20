Новичок ЦСКА Алеррандро: жалко, что я приехал в Россию, а Клаудиньо и Артур — уехали

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро высказался о бывших одноклубниках – Клаудиньо и Артуре Гимарайнсе — с которыми в своё время вместе выступал в Бразилии.

«Артур поздравил меня. Его жена – подруга моей супруги. Жалко, что я приехал, а они – уехали. Но я счастлив, что в России им сопутствовал успех и что у них всё получилось», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.