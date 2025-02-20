Гладилин: Мелёшин должен пройти путь Дзюбы, чтобы окрепнуть и стать лидером

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новости о возможной продаже Павла Мелёшина в «Сочи».

«Продажа Мелёшина в «Сочи» — не лучший вариант, потому что в «Спартаке» не так много российских нападающих. Павел — талантливый парень, которому нужно играть. Поэтому «Спартаку» стоит рассматривать для него только аренду, ведь он точно не выиграет конкуренцию у нынешних форвардов красно-белых.

Мелёшин должен пройти путь Дзюбы, которого дважды отдавали в аренду, чтобы окрепнуть и стать лидером, забивая много голов. Артём в итоге стал бомбардиром. Для этого Павлу нужно сначала стать лидером в «Сочи», отличаться большим количеством голевых действий. Никто в «Спартаке» не будет смотреть, что ты молодой и перспективный, потому что у менеджеров клуба стоит задача выиграть чемпионат», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.