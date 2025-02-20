Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: Мелёшин должен пройти путь Дзюбы, чтобы окрепнуть и стать лидером

Гладилин: Мелёшин должен пройти путь Дзюбы, чтобы окрепнуть и стать лидером
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новости о возможной продаже Павла Мелёшина в «Сочи».

«Продажа Мелёшина в «Сочи» — не лучший вариант, потому что в «Спартаке» не так много российских нападающих. Павел — талантливый парень, которому нужно играть. Поэтому «Спартаку» стоит рассматривать для него только аренду, ведь он точно не выиграет конкуренцию у нынешних форвардов красно-белых.

Мелёшин должен пройти путь Дзюбы, которого дважды отдавали в аренду, чтобы окрепнуть и стать лидером, забивая много голов. Артём в итоге стал бомбардиром. Для этого Павлу нужно сначала стать лидером в «Сочи», отличаться большим количеством голевых действий. Никто в «Спартаке» не будет смотреть, что ты молодой и перспективный, потому что у менеджеров клуба стоит задача выиграть чемпионат», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
В «Сочи» заявили о намерении выкупить Павла Мелёшина у «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android