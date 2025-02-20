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Александр Горшков: «Зенит» выиграл Зимний Кубок, но РПЛ — совсем другое

Александр Горшков: «Зенит» выиграл Зимний Кубок, но РПЛ — совсем другое
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков оценил готовность команды к возобновлению чемпионата России.

«Зенит» готов к возобновлению чемпионата России, так как произошли приобретения, команда выиграла Зимний Кубок РПЛ. Но чемпионат — совсем другое, потому что по ходу турнира могут возникнуть различные неожиданности. «Зенит» уверенно начал этот сезон, но потом произошли какие-то сбои.

На бумаге «Зенит» неплохо провёл межсезонье и подготовился, но нельзя забывать, что соперники тоже работали и настраивались на победы. Надеюсь, будет конкуренция со стороны «Спартака» и «Краснодара». Должно быть интересно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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