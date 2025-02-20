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Слот — о промахе Нуньеса в матче с «Астон Виллой»: Дарвин разочарован больше всех

Слот — о промахе Нуньеса в матче с «Астон Виллой»: Дарвин разочарован больше всех
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о промахе нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29'     1:1 Тилеманс – 38'     2:1 Уоткинс – 45+3'     2:2 Александер-Арнольд – 61'    

«Дарвин не лучшим образом обработал мяч. В конце концов, он правша, а мяч пришёлся на левую ногу. Тем не менее, конечно, это была хорошая возможность забить. Да, не повезло, и я надеялся, что он сможет забить чуть позже, потому что такой игрок, как Нуньес, два момента не упустит. Все мы разочарованы, но, поверьте, Дарвин разочарован сильнее, чем все остальные», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 19 февраля. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.

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