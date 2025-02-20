Слот — о промахе Нуньеса в матче с «Астон Виллой»: Дарвин разочарован больше всех

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о промахе нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«Дарвин не лучшим образом обработал мяч. В конце концов, он правша, а мяч пришёлся на левую ногу. Тем не менее, конечно, это была хорошая возможность забить. Да, не повезло, и я надеялся, что он сможет забить чуть позже, потому что такой игрок, как Нуньес, два момента не упустит. Все мы разочарованы, но, поверьте, Дарвин разочарован сильнее, чем все остальные», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 19 февраля. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.