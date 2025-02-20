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Гладилин: аренда Зорина в «Ахмат» — правильное решение со стороны «Спартака»

Гладилин: аренда Зорина в «Ахмат» — правильное решение со стороны «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об аренде полузащитника Даниила Зорина в грозненский «Ахмат». Ранее в «Ахмате» сообщили о договорённости со «Спартаком» по аренде Зорина.

«Аренда Зорина в «Ахмат» — правильное решение со стороны «Спартака». Ему нужно найти клуб, где он будет играть, а «Ахмату» как раз нужен такой футболист, который будет связующим звеном. Аренда станет полезным моментом для Зорина, ведь он наберётся опыта, а также поможет клубу. Когда он станет лидером в такой команде, он успеет вернуться в «Спартак». Но пока он не на слуху и не показывает должного качества, он не нужен красно-белым. Это нормально, ведь это живая конкуренция», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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