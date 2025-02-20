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Нападающий ЦСКА Алеррандро: нам запрещалось смотреть тренировки Роналдиньо

Нападающий ЦСКА Алеррандро: нам запрещалось смотреть тренировки Роналдиньо
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Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал об одном из своих кумиров — Роналдиньо.

– В 2012 году в Белу-Оризонти заехал Роналдиньо. Ты застал его в клубе?
– Да, но детям не разрешалось смотреть его тренировки.

– А хотелось?
– Очень!

– Любовался его игрой как зритель?
– Вживую видел всего две игры. Я жил на базе, и у меня не было денег, чтобы приехать на стадион и поглядеть на него.

– Когда наконец увидел – изумился?
– Это было что-то невероятное. Обычный человек или живое существо не способны проделывать такие штуки с мячом — чистая магия! — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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