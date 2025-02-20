Нападающий ЦСКА Алеррандро: нам запрещалось смотреть тренировки Роналдиньо

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал об одном из своих кумиров — Роналдиньо.
– В 2012 году в Белу-Оризонти заехал Роналдиньо. Ты застал его в клубе?
– Да, но детям не разрешалось смотреть его тренировки.
– А хотелось?
– Очень!
– Любовался его игрой как зритель?
– Вживую видел всего две игры. Я жил на базе, и у меня не было денег, чтобы приехать на стадион и поглядеть на него.
– Когда наконец увидел – изумился?
– Это было что-то невероятное. Обычный человек или живое существо не способны проделывать такие штуки с мячом — чистая магия! — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.