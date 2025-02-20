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«Понимал — будут сложности». Матвей Сафонов подробно высказался о своём положении в «ПСЖ»

«Понимал — будут сложности». Матвей Сафонов подробно высказался о своём положении в «ПСЖ»
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов подробно высказался о своём положении в парижском клубе. Он признался, что сейчас чувствует большую мотивацию и заинтересованность в процессе тренировок.

«В моменте, когда я перебирался в новую команду, было понятно — будут сложности. Но они мне были нужны, так как понимал, что начинается застой в моем прогрессе на работе, периодами начинал пропадать интерес к футболу.

И я был прав.

Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, давно не испытывал тот спектр эмоций, который есть сейчас. Начиная от радости побед, заканчивая разочарованием, когда не слышу свою фамилию в составе.

И вот сегодняшний день — пример того, как сильно поменялся мой футбольный мир. Когда для тех, кто играет, главный день был вчера, а для меня сегодняшний день – самый важный. Ведь именно сегодня единственный возможный день для большой нагрузки, а через 2-3 дня уже следующая игра. И я должен быть готов в случае, если должен буду выйти играть.

При этом особенность моей команды сейчас, что никто наверняка не знает, кто именно будет в составе на матч до последнего момента. Пример — игра против «Баварии», когда ничего не предвещало того, что я буду играть. Но на предыгровой установке я слышу свою фамилию… а дальше вы всё видели сами.

Основная мысль поста в том, что данный этап – это очень интересный и новый опыт для меня. Всегда нужно быть готовым ко всему, ведь никто не знает, что произойдет», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

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