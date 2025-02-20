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Форвард ЦСКА Алеррандро высказался о большом количестве бразильцев в «Зените»

Форвард ЦСКА Алеррандро высказался о большом количестве бразильцев в «Зените»
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Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро высказался о большом количестве бразильских футболистов в «Зените».

«Мне кажется, это хороший момент. Присутствие классных легионеров в команде очень важно для качества и роста команды. Это серьёзная помощь для молодых игроков, которые поднимаются из дублирующего состава и молодёжной команды», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.

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