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Капитан «Спартака» и юношеской сборной России перешёл в ЦСКА

Капитан «Спартака» и юношеской сборной России перешёл в ЦСКА
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Атакующий полузащитник московского «Спартака» и юношеской сборной России по футболу Артём Пономарчук перешёл в ЦСКА, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

18-летний футболист заключил с армейцами трёхлетний контракт. Красно-белые получат в качестве компенсации за переход Пономарчука 15 млн рублей и 10% от последующей перепродажи полузащитника.

Ранее Артём представлял академию «Локомотива», в «Спартак» футболист перебрался в 2022 году. В прошлом сезоне Пономарчук выступал за молодёжную и резервную команду красно-белых, в сумме отыграв более 40 матчей.

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