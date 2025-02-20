Капитан «Спартака» и юношеской сборной России перешёл в ЦСКА

Атакующий полузащитник московского «Спартака» и юношеской сборной России по футболу Артём Пономарчук перешёл в ЦСКА, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

18-летний футболист заключил с армейцами трёхлетний контракт. Красно-белые получат в качестве компенсации за переход Пономарчука 15 млн рублей и 10% от последующей перепродажи полузащитника.

Ранее Артём представлял академию «Локомотива», в «Спартак» футболист перебрался в 2022 году. В прошлом сезоне Пономарчук выступал за молодёжную и резервную команду красно-белых, в сумме отыграв более 40 матчей.