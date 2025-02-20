Рапопорт: Зделар — игрок не уровня «Зенита», нет смысла брать футболиста на лавку

Ветеран «Зенита», а ныне тренер детско-юношеской команды СШОР Борис Рапопорт отреагировал на новости о возможном переходе хавбека ПФК ЦСКА Саши Зделара в стан сине-бело-голубых.

«Пока не верю в трансфер Зделара в «Зенит». Мне кажется, это агентский вброс. Саша — неплохой полузащитник, но не думаю, что это игрок уровня «Зенита». Не вижу смысла брать футболиста на скамейку запасных, ведь у команды прилично игроков в центр поля – есть тот же Барриос», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Саша Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.