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Рапопорт: уверен, что «Зенит» станет чемпионом, клуб лучше всех готов к возобновлению РПЛ

Рапопорт: уверен, что «Зенит» станет чемпионом, клуб лучше всех готов к возобновлению РПЛ
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Ветеран «Зенита», а ныне тренер детско-юношеской команды СШОР Борис Рапопорт уверен, что сине-бело-голубые выиграют чемпионский титул по итогам этого сезона РПЛ.

«По Зимнему Кубку РПЛ «Зенит» без сомнения лучше всех готов к возобновлению чемпионата России. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом. «Краснодару» не хватит опыта, поэтому «быки» не смогут удержаться на этих позициях. Но посмотрим на «Спартак», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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