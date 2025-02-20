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Алеррандро объяснил, почему взял в ЦСКА седьмой номер

Алеррандро объяснил, почему взял в ЦСКА седьмой номер
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Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро объяснил, почему взял в московском клубе седьмой номер. Он признался, что хотел взять «девятку», но этот номер уже занят Саулем Гуарирапой.

«Мой любимый номер — девятый. Но так как в ЦСКА он занят (Гуарирапой. — Прим. «Чемпионата»), я взял семёрку», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год. ЦСКА идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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