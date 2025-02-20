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«Сочи» подписал защитника Стойсавлевича за € 100 тыс.

«Сочи» подписал защитника Стойсавлевича за € 100 тыс.
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«Сочи» подписал защитника Лазара Стойсавлевича за € 100 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Контракт подписан на 2,5 года с опцией продления ещё на один сезон.

Transferarmtk оценивает рыночную стоимость Стойсавлевича в € 300 тыс. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей, три гола и один результативный пас в чемпионате и Кубке Словакии.

После 21 сыгранной встречи «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Роберта Морено сыграют с «Соколом». Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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