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Агент Мохамеда Конате рассказал, что «Локо» хотел приобрети футболиста

Агент Мохамеда Конате рассказал, что «Локо» хотел приобрети футболиста
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, что московский «Локомотив» хотел приобрети футболиста.

«Локомотив» хотел подписать Мохамеда Конате, ещё когда он играл в «Ахмате» и у него заканчивался контракт. «Локомотив» постоянно хочет подписать Конате, но «Эр-Рияд» его не отпускает, потому что он забивает голы в каждом матче. Президент саудовского клуба против ухода Мохамеда, поэтому об этом не стоит говорить. Хотя никогда не говори «никогда». Конате с удовольствием перешёл бы в «Локомотив», ведь это хороший клуб с хорошим тренером. Но сейчас у него есть контрактные обязательства с саудовским клубом. Если бы железнодорожники совершили сделку полгода назад, всё могло бы сложиться.

У Конате контракт с «Эр-Риядом» до лета 2026 года. Понятно, что «Локомотив» не может состязаться с Саудовской Аравией по зарплатам. Другое дело, что футболисты часто, как в «Зените», сыграв какой-то период времени, хотят вернуться в Бразилию. Если Мохамед будет настаивать на уходе, клуб его отпустит. Но сейчас у Конате всё хорошо – взять прошлый матч, где он забил «Аль-Хилялю» два мяча, хотя один не засчитали, и они сыграли 1:1», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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