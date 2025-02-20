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Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов. Французский форвард стал первым футболистом за всю историю ЛЧ и Кубка европейских чемпионов, который оформлял хет-трики на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу», сообщает Opta.

Накануне Мбаппе забил три гола в домашнем матче «Реала» с «Манчестер Сити» (3:1). В итоге «сливочные» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 2021 году Килиану удалось отметиться тремя мячами на «Камп Ноу». Тогда он выступал за «ПСЖ» — французы обыграли «Барселону» со счётом 4:1.Об этом сообщает Opta.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года.

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