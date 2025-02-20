Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Горшков оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Александр Горшков оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»
Луис Энрике
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о трансферах клуба в зимнее окно.

«Зенит» неплохо укомплектован, но в зимнее трансферное окно усилился точечно. Из-за потери мотивации у некоторых футболистов произошёл обмен Вендела и Артура на Энрике, который выглядит более мотивированным. Кроме того, благодаря аренде Мимовича закрыли проблемную позицию правого защитника. Надеюсь, что клуб приобрёл качественных игроков», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Александр Горшков: «Зенит» выиграл Зимний Кубок, но РПЛ — совсем другое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android