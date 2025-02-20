Александр Горшков оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о трансферах клуба в зимнее окно.

«Зенит» неплохо укомплектован, но в зимнее трансферное окно усилился точечно. Из-за потери мотивации у некоторых футболистов произошёл обмен Вендела и Артура на Энрике, который выглядит более мотивированным. Кроме того, благодаря аренде Мимовича закрыли проблемную позицию правого защитника. Надеюсь, что клуб приобрёл качественных игроков», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.