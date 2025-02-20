Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селихова предлагали «Ростову», но клуб оказался в нём не заинтересован

Селихова предлагали «Ростову», но клуб оказался в нём не заинтересован
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, действительно ли клуб рассматривал вариант подписания бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова. Ранее об этом сообщали СМИ. Однако представитель «Ростова» опроверг интерес южного клуба к Селихову. По словам Рыскин, клубу предложили услуги Александра, но ростовчане не заинтересовались его кандидатурой.

«Мы не вели переговоров с Селиховым. Соответственно, не предлагали контракт — ни на три года, ни на три дня. Игрок был предложен нашему клубу, но до переговоров не дошло», — приводит слова Рыскина интернет-портал «РБ Спорт».

Накануне стало известно, что Селихов присоединился к «Уралу». Стороны подписали контракт до конца текущего сезона.

Материалы по теме
«Понимаю Селихова, а Зобнину — терпения». Титов — об «осколках» чемпионского «Спартака»
Эксклюзив
«Понимаю Селихова, а Зобнину — терпения». Титов — об «осколках» чемпионского «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android