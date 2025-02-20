Селихова предлагали «Ростову», но клуб оказался в нём не заинтересован

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, действительно ли клуб рассматривал вариант подписания бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова. Ранее об этом сообщали СМИ. Однако представитель «Ростова» опроверг интерес южного клуба к Селихову. По словам Рыскин, клубу предложили услуги Александра, но ростовчане не заинтересовались его кандидатурой.

«Мы не вели переговоров с Селиховым. Соответственно, не предлагали контракт — ни на три года, ни на три дня. Игрок был предложен нашему клубу, но до переговоров не дошло», — приводит слова Рыскина интернет-портал «РБ Спорт».

Накануне стало известно, что Селихов присоединился к «Уралу». Стороны подписали контракт до конца текущего сезона.