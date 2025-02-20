Лучший бомбардир чемпионата Бразилии Алеррандро рассказал о первых днях работы в ЦСКА

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от первых дней пребывания в армейском клубе.

«Во вторник провёл первую тренировку в ЦСКА. Она отличалась от того, к чему я привык. Мы работали в тренажёрном зале: очень много качались, развивали силу. Это разительно отличается от того, как готовимся в Бразилии.

Тренер сказал: «Добро пожаловать». Более обстоятельно всё обсудим в ближайшее время. На тренировке мне устроили традиционный командный коридор, а на ужине я поприветствовал одноклубников и исполнил песню», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.