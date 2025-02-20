Нападающий ЦСКА Алеррандро поставил Неймара выше Роналдиньо

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро сравнил кумира своей юности Неймара с легендарным бразильским футболистом Роналдиньо.

«Неймар забивает любыми способами: уходит влево, вправо, забивает головой, бьёт со штрафных. Он более целостный, максимально оснащённый игрок.

Мы никогда не пересекались с Неймаром. Получилось так, что он вернулся в «Сантос», а я покинул Бразилию. Хотел посмотреть его игру, но уже нужно было лететь в ЦСКА», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.