Российский полузащитник Данил Глебов перешёл из «Ростова» в московское «Динамо». Полузащитника уже внесли в заявку бело-голубых на официальном сайте РПЛ. Он будет выступать за новую команду под 15-м номером.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Трансфер Глебова, по версиям разных источников, обойдётся «Динамо» в € 8-9 млн с учётом бонусов.