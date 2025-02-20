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Семшов — об Алеррандро в ЦСКА: это игрок на перспективу, может составить пару с Мусаевым

Семшов — об Алеррандро в ЦСКА: это игрок на перспективу, может составить пару с Мусаевым
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Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал переход бразильского нападающего Алеррандро в ПФК ЦСКА.

«Между тем, у ЦСКА первый матч после паузы против «Зенита» на выезде. Посмотрим, по какой схеме они сыграют. Что касается их нового нападающего Алеррандро, то это игрок на перспективу, на мой взгляд. Хотя он находится в неплохом физическом состоянии, так что может сразу составить пару с Мусаевым в атаке», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

О переходе Алеррандро ЦСКА объявил накануне, 17 февраля. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке. Сообщается, что он будет выступать под седьмым номером. После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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