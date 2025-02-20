Валерий Непомнящий: удивился, когда узнал, что «Зенит» подпишет Зделара

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Удивился, когда узнал новости о том, что «Зенит» подпишет Зделара. Но в питерской команде работают думающие люди. Самое интересное — Саша является иностранцем. Как «Зенит» сможет обойти лимит? У клуба есть одна схема, по которой они из бразильцев делают россиян, но Зделар — серб.

Не готов давать оценку, дотягивает ли Зделар до уровня «Зенита», но это добротный футболист. Если бы для ЦСКА Саша являлся потерей, с ним бы давно продлили контракт», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.