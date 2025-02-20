Новичок ЦСКА Алеррандро объяснил, почему только в 25 лет уехал из Бразилии

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро объяснил, почему только в 25 лет уехал из чемпионата Бразилии.

— Смысл проекта «Ред Булл Брагантино» — покупать молодых, обкатывать и перепродавать их в Европу.

– Почему же ты только в 25 уехал из Бразилии?

— В «Брагантино» у меня было не много игрового времени. Когда перешёл в «Виторию», стал больше играть — и голы пошли, и предложения из Европы, — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.