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Ловчев заявил, что «Локомотив» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Ловчев заявил, что «Локомотив» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев ответил на вопрос, будет ли «Локомотив» сражаться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ. Ловчев полагает, что железнодорожники окажутся за бортом чемпионской гонки.

«Говорят, что это молодая команда, хотя она среднего возраста. Первый год у них может клеиться, потом немножко не пойдёт, нужно смотреть, как они будут из этого выходить. Не считаю, что «Локомотив» в этом сезоне будет бороться за первое место», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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