Рапопорт: «Зенит» приобрёл футболистов на позиции, которые нуждались в укреплении

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о трансферах клуба в зимнее окно.

«Зенит» зимой подписал футболиста в атаку, учитывая, что ушёл Клаудиньо, а летом уйдёт Вендел. Позиция правого защитника особенно нуждалась в усилении, ведь травмировался Караваев. Конечно, там может играть Эракович, а Мантуан тогда сместится в атаку, ведь это скоростной игрок. Клуб приобрёл футболистов именно на те позиции, которые надо было укрепить. Оцениваю это трансферное окно в исполнении команды как минимум на «хорошо», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.