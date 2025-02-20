Созин: нет ни одного объяснения трансферу Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новости о том, что хавбек ЦСКА Саша Зделар может перебраться в «Зенит».

«Зделар и Мендес появились в ЦСКА вместе с Федотовым. Два легионера пришли за серьёзные для клуба деньги. Уже тогда эксперты не понимали – чем они выделяются? Какие сильные качества? Давайте оценим – там нет особой скорости, креатива, поставленного удара или первого паса. Дальше – сезон с Федотовым, который ответы на эти вопросы не дал. Затем Мендес ушёл, зимой ещё и некрасиво уехав из России – не вернулся в «Крылья». Там он, кстати, тоже играл посредственно. А вот история со Зделаром развитие получила очень неожиданное.

Окей, это игрок расширенного состава сборной Сербии. В ЦСКА особо не прижился, ничем не приглянулся. И теперь – в «Зенит»! Этому трансферу нет ни одного объяснения! Абсолютно средний легионер, который идёт в клуб, где легионеров уже больше, чем положено.

Если Семаку вдруг понадобился человек, который выйдет вместо Барриоса, то выбор я не понимаю. В ЦСКА есть Кисляк или Мухин – они на головы выше Зделара. И расставание с сербом оправдать можно. А в «Зените» что, в академии нет игрока сильнее? Или в чём причина этого трансфера? Если клуб не в состоянии воспитать в академии игрока, который сильнее Саши, то слова о классной школе «Зенита» ничего не стоят. Если же за этим переходом стоит какой-то другой замысел – я его не понимаю», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».