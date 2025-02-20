Нападающий ЦСКА Алеррандро вспомнил свой «гол года», забитый в Бразилии

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро поделился воспоминаниями о своём голе, который был признан самым красивым забитым мячом чемпионата Бразилии в 2024 году.

— Случались в жизни более крутые голы, чем в ворота «Крузейро» в падении через себя?

— Нет, это самый красивый гол. На тренировках много подобных забивал. Классно, что такой мяч залетел именно в ворота «Крузейро» — ведь это принципиальный соперник моего родного «Атлетико», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.