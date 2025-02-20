Непомнящий: «Динамо» попало в точку с Глебовым — команде не хватает злого «дога» в центре

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника Данила Глебова в московское «Динамо». Ранее Глебов выступал за «Ростов».

«Для «Динамо» Данила Глебов — очень важная персона. Клуб попал в точку, подписав такого футболиста, — команде не хватает злого «дога» в центре поля, в которого постепенно вырастает Глебов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.