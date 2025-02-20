Кафанов заявил, что Сафонов сделал шаг вперёд в первой части сезона за «ПСЖ»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об игре голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» в первой части нынешнего сезона.

«Когда он уходил в «ПСЖ», говорили и верили в то, что он будет играть, что рано или поздно получит место в основном составе, потому что по характеру просто он не был никогда вторым. Поэтому Матвей сильно переживал и был недоволен тем, что не играет, хотя первая половина сезона, безусловно, пошла ему в актив и он сделал большой шаг вперёд», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 22 млн.