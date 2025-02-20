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Чинквини: Тикнизян сделал ошибку, отказавшись от перехода в «Зенит»

Чинквини: Тикнизян сделал ошибку, отказавшись от перехода в «Зенит»
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини считает, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян зря отказался от перехода в санкт-петербургский клуб. Ранее в интервью Тикнизян заявил, что в «Зенит» переходят только ради денег, а одно чемпионство с «Локомотивом» для него дороже, чем пять титулов с сине-бело-голубыми.

«Переход в «Зенит» выгоден для игрока и с точки зрения карьеры, и с точки зрения денег. Это шикарный клуб, причём не только по российским меркам. Я с огромным удовольствием работал в «Зените» и могу сказать, что Тикнизян сделал ошибку, отказавшись от перехода. Деньги важны для любого человека, но надеюсь, что он сможет вырасти и как игрок, и как личность», – приводит слова Чинквини «Советский спорт».

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