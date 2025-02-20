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«Спартак» объявил о переходе Мелёшина в «Сочи» на постоянной основе

«Спартак» объявил о переходе Мелёшина в «Сочи» на постоянной основе
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«Сочи» выкупил права на нападающего Павла Мелёшина у московского «Спартака». Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

«Павел дебютировал за первую команду красно-белых летом 2022 года, провёл 40 матчей, в которых забил четыре мяча. С начала текущего сезона Мелёшин выступал за «Сочи» на правах аренды. Теперь он стал игроком сочинцев на полноценной основе.

Отметим, что «Спартак» оставляет за собой право приоритетного выкупа трансфера нападающего.

Мы благодарим Павла за годы, проведённые в родном красно-белом клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Спартака».

Как отмечает пресс-служба «Сочи» в социальных сетях, 20-летний Павел Мелёшин подписал с клубом долгосрочный контракт до 2028 года.

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