Кузьмичёв: Мелёшину тяжело конкурировать с Угальде — «Спартак» ищет футболистов статуснее

Футбольный агент и экс-директор академии «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на переход Павла Мелёшина из «Спартака» в «Сочи».

«Мелёшину было тяжеловато конкурировать с Угальде, который набрал форму. «Спартак» ищет более статусных футболистов. Переход в «Сочи» — правильный шаг, если он поможет им вернуться в РПЛ и будет забивать. Тогда в дальнейшем можно думать о клубе статуснее», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Павел дебютировал за первую команду красно-белых летом 2022 года, провёл 40 матчей, в которых забил четыре мяча. С начала текущего сезона Мелёшин выступал за «Сочи» на правах аренды. Теперь он стал игроком сочинцев на полноценной основе.