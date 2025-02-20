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ЦСКА объявил о переходе футболиста «Спартака» и юношеской сборной России

ЦСКА объявил о переходе футболиста «Спартака» и юношеской сборной России
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Атакующий полузащитник юношеской сборной России по футболу Артём Пономарчук перешёл из «Спартака» в ЦСКА. Об этом сообщила официальная пресс-служба армейцев. Стороны подписали контракт до конца 2027 года с возможностью пролонгации ещё на сезон.

«С возвращением домой, Артём!» — написала пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Накануне в СМИ появилась информация, что красно-белые получат в качестве компенсации за переход Пономарчука 15 млн рублей и 10% от последующей перепродажи полузащитника.

Ранее Артём представлял академию «Локомотива», в «Спартак» футболист перебрался в 2022 году. В прошлом сезоне Пономарчук выступал за молодёжную и резервную команду красно-белых, в сумме отыграв более 40 матчей.

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