Экс-президента RFEF Рубиалеса приговорили к штрафу за поцелуй футболистки — EFE

Бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес оштрафован за поцелуй футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщил EFE.

Отмечается, что Рубиалес будет должен выплачивать штраф в течение 18 месяцев с ежедневной оплатой в размере € 20 (в общей сложности около € 10,8 тыс). Постановление суда также запрещает Рубиалесу приближаться к Эрмосо на расстояние менее 200 м и общаться с ней в течение одного года.

Рубиалес, а также бывший тренер женской сборной Хорхе Вильда, бывшие функционеры Альберт Луке и Рубен Ривера были оправданы по обвинению в принуждении Эрмосо с целью заставить её преуменьшить значение недобровольного поцелуя.

Прокуратура запрашивала 2,5 года тюремного заключения в качестве наказания для 47-летнего Луиса Рубиалеса.