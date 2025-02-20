Игрок «Ахмата» Мелкадзе: болею за «Спартак» в чемпионской гонке

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил, что поддерживает московский «Спартак» в действующей борьбе за чемпионский титул РПЛ. Отметим, что Мелкадзе является воспитанником системы красно-белых.

— Можно ли сказать, что ты болеешь за «Спартак» в чемпионской гонке?

— Да, конечно. Я всегда болею за «Спартак», кроме матчей с «Ахматом».

— Много знакомых осталось там?

— Нет, практически ни с кем не поддерживаю связь. Знакомые остались, просто на постоянной основе мы не общаемся, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».