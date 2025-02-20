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«Шансы есть». Кафанов — о том, может ли Матвей Сафонов стать основным вратарём «ПСЖ»

«Шансы есть». Кафанов — о том, может ли Матвей Сафонов стать основным вратарём «ПСЖ»
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о шансах голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова стать первым номером парижской команды в обозримом будущем.

«Трудно говорить, поскольку нужно учитывать то, что у него очень серьёзный конкурент — Джанлуиджи Доннарумма, у которого много опыта, много матчей международного уровня и трофеев, но шансы, конечно, есть. Однако то, что итальянец является одним из лучших вратарей, — это надо признать, и сбрасывать этот факт со счетов нельзя», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 22 млн.

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