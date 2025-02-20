«Локомотив» отправил Кузьмичёва в аренду в «Родину»

Защитник Иван Кузьмичёв будет выступать в московской «Родине» на правах аренды из столичного «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

«Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв продолжит карьеру в московской «Родине» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 15 декабря 2025 года (включительно) и предусматривает опцию выкупа.

Кузьмичёв перешёл в стан «Локомотива» в сентябре 2022 года и провёл за основную команду железнодорожников 25 матчей. В течение последнего года защитник выступал в аренде в «Торпедо».

Желаем Ивану успешного выступления в составе «Родины», — написано в заявлении «Локомотива».