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«Локомотив» отправил Кузьмичёва в аренду в «Родину»

«Локомотив» отправил Кузьмичёва в аренду в «Родину»
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Защитник Иван Кузьмичёв будет выступать в московской «Родине» на правах аренды из столичного «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

«Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв продолжит карьеру в московской «Родине» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 15 декабря 2025 года (включительно) и предусматривает опцию выкупа.

Кузьмичёв перешёл в стан «Локомотива» в сентябре 2022 года и провёл за основную команду железнодорожников 25 матчей. В течение последнего года защитник выступал в аренде в «Торпедо».

Желаем Ивану успешного выступления в составе «Родины», — написано в заявлении «Локомотива».

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