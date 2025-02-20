Игонин: Семак знает лучшие качества Зделара, по Ракицкому в «Зените» тоже были вопросы

Бывший российский футболист Алексей Игонин отреагировал на новости о возможном переходе хавбека ЦСКА Саши Зделара в «Зенит».

«В «Зените» постоянно идёт процесс обновления команды. У команды есть потери в центре поля, поэтому усиление в виде Зделара, который более-менее сразу должен войти в состав, потому что у игрока высокий уровень. Однако он не способен решать задачи здесь и сейчас. Кроме того, Саша усилит конкуренцию, которая всегда идёт на пользу.

Я доверяю выбору футбольного клуба «Зенит», потому что не единожды принимались верные решения начиная с первых чемпионств, когда были вопросы по Ракицкому и другим игрокам. Сейчас клуб приобретает футболистов на конкретные позиции с определёнными характеристиками. Тренерский штаб Семака понимает лучшие качества Зделара. Успех кроется в том, чтобы использовать игроков там, где они лучше себя проявляют. Не удивлюсь, если в ЦСКА на Сашу возлагались функции, в которых он не был силён», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.