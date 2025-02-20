«Спартак» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

«Торпедо»: Ботнарь, Роганович, Бородин, Данилкин, Шевченко, Чурич, Нетфуллин, Манелов, Гузман, Горбунов, Чупаёв.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.