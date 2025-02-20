«Спартак» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
«Торпедо»: Ботнарь, Роганович, Бородин, Данилкин, Шевченко, Чурич, Нетфуллин, Манелов, Гузман, Горбунов, Чупаёв.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.
- 20 февраля 2025
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:04
-
16:01
-
16:01
-
15:56
-
15:55
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:06
-
15:04
-
14:51
-
14:50
-
14:50
-
14:45
-
14:39
-
14:31
-
14:30
-
14:22