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«Спартак» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Спартак» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Торпедо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

«Торпедо»: Ботнарь, Роганович, Бородин, Данилкин, Шевченко, Чурич, Нетфуллин, Манелов, Гузман, Горбунов, Чупаёв.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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