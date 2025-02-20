Непомнящий: возрождение «Томи» — хорошее событие. С нетерпением жду, когда это случится

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном возрождении футбольного клуба «Томь».

«Возрождение «Томи» — очень хорошее событие. Это очень длинная история, и я жду с нетерпением, когда это случится. Самое главное, чтобы у людей, которые взялись за это дело, не опустились руки раньше времени. Нужна большая выдержка.

Что касается задачи за 2,5 года дойти до Первой лиги, дело больше не в финансах, а в регламенте, который требует большего времени. Хотя «Томь» нашла варианты и где-то им идут на встречу — это непростой путь. Помимо больших денег, должен совпасть кодекс, по которому они необходимо пройти», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.