Хомуха: Александр Кержаков точно не поможет «Зениту», ему 42 года, о чём речь?

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха отреагировал на новости о возможном возобновлении профессиональной карьеры футболиста экс-нападающим сине-бело-голубых Александром Кержаковым.

«Кержаков точно не поможет «Зениту». Ему 42 года, о каком «Зените» может идти речь? Сейчас несерьёзно говорить о каких-то футбольных навыках Кержакова применительно к профессиональному спорту. Если бы была новость о его участии в медийном футболе, тогда можно было бы обсуждать», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Александр Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». Во время тренерской карьеры 42-летний Кержаков уже успел поработать в юношеской сборной России, томской «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате».