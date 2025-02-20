Кавазашвили: Кварацхелия — российский футболист, он научился играть в России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал грузинского вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию российским игроком. Кавазашвили объяснил это тем, что Хвича научился играть в футбол в России. Кварацхелия является воспитанником тбилисского «Динамо», ранее футболист выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

«Я очень рад, что наши российские футболисты выступают в таком великом клубе, как «ПСЖ»! А Хвича Кварацхелия — это ведь тоже российский спортсмен, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе. И я буду ещё больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать своё мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл семь матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными пасами.