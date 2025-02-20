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Нападающий «Ахмата» Мелкадзе: в нынешнем «Спартаке» я бы показал себя хорошо

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе: в нынешнем «Спартаке» я бы показал себя хорошо
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Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил, что может представить себя в «Спартаке» Деяна Станковича. По словам форварда, он смотрелся бы хорошо в команде сербского специалиста. Отметим, что Мелкадзе является воспитанником системы красно-белых.

— Есть мечта вернуться в «Спартак»?
— Конечно. Хотелось бы ещё поиграть. Уверен, что показал бы себя лучше. Особенно в нынешнем «Спартаке».

— Что значит «особенно в нынешнем»?
— Мне кажется, он стал сильнее с приходом Станковича. Нравится стиль игры его команды, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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