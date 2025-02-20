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Алексей Игонин: Глебов поможет «Динамо» и сразу же даст результат

Алексей Игонин: Глебов поможет «Динамо» и сразу же даст результат
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о переходе полузащитника Данила Глебова в московское «Динамо» из «Ростова».

«Динамо» нужен был футболист в лице Глебова, который способен в центре поля наладить игру в обороне. Команда классно действует и хорошо бежит, но многовато пропускает для того, чтобы быть выше в турнирной таблице. Совершенно уверен, что Глебов поможет «Динамо», ведь ему не нужна адаптация. Для него этот переход станет большим шагом, он сразу же даст результат.

У «Ростова» задачи немного другие, поэтому уход Глебова пройдёт менее болезненно. Понятно, что руководство «Динамо» не радо тому месту, где находится команда. А у «Ростова» сейчас нет задачи обязательно быть в первой тройке-пятёрке. Тем более что Карпин не первый год работает в клубе и прекрасно понимает трансферную политику, а также — как нивелировать такую потерю», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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