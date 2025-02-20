«Легия» объявила о трансфере экс-форварда ЦСКА Шкурина

Белорусский нападающий Илья Шкурин, выступающий в чемпионате Польши, перешёл из «Стали» в «Легию». О трансфере бывшего игрока московского ЦСКА варшавский клуб объявил на своей странице в социальных сетях.

По данным СМИ, сумма трансфера 25-летнего нападающего составила € 1,5 млн, а с самим игроком был заключён контракт до конца 2027 года. В текущем сезоне Илья Шкурин отметился пятью голами и двумя результативными передачами в 20 матчах чемпионата Польши.

Шкурин принадлежал московскому ЦСКА с января 2020-го по июль 2024-го. За это время футболист четырежды был отправлен в аренду — в киевское «Динамо», «Ракув», «Маккаби» Петах-Тиква и «Сталь». Летом прошлого года Шкурин покинул ЦСКА в статусе свободного агента.