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«Нельзя побеждать всегда». Холанд высказался о поражении «Сити» в матче ЛЧ с «Реалом»

«Нельзя побеждать всегда». Холанд высказался о поражении «Сити» в матче ЛЧ с «Реалом»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после поражения «горожан» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Мы остаёмся единым целым. Иногда в жизни приходится испытывать подобное на себе и учиться на этом. Нельзя всегда побеждать. Мы снова поднимемся вместе», — написал Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Норвежский нападающий не выступал в ответной игре с «Реалом».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:

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