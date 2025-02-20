«Нельзя побеждать всегда». Холанд высказался о поражении «Сити» в матче ЛЧ с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после поражения «горожан» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

«Мы остаёмся единым целым. Иногда в жизни приходится испытывать подобное на себе и учиться на этом. Нельзя всегда побеждать. Мы снова поднимемся вместе», — написал Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Норвежский нападающий не выступал в ответной игре с «Реалом».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: