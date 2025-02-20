«Сейчас он просто летает». Джуд Беллингем оценил игру Килиана Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о работе с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе и оценил его игру в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).
«Мы выходим на матч, зная, что он окажет на него сильное влияние. Наша задача, когда мы играем за ним, — занимать наилучшие позиции, потому что когда он получает мяч в этой зоне, он становится опасным. Мы видели это в матче с «Ман Сити» с его разными по типам голами. Невероятно, чего он добился за свою карьеру. Я знаю, что у него был медленный старт, но сейчас он просто летает. Приятно смотреть на его игру», — приводит слова Беллингема Marca.
Напомним, Мбаппе забил три гола в домашнем матче «Реала» с «Манчестер Сити» (3:1). В итоге «сливочные» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 20 февраля 2025
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:44
-
17:42
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:31
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
16:08
-
16:05