Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сейчас он просто летает». Джуд Беллингем оценил игру Килиана Мбаппе

«Сейчас он просто летает». Джуд Беллингем оценил игру Килиана Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о работе с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе и оценил его игру в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Мы выходим на матч, зная, что он окажет на него сильное влияние. Наша задача, когда мы играем за ним, — занимать наилучшие позиции, потому что когда он получает мяч в этой зоне, он становится опасным. Мы видели это в матче с «Ман Сити» с его разными по типам голами. Невероятно, чего он добился за свою карьеру. Я знаю, что у него был медленный старт, но сейчас он просто летает. Приятно смотреть на его игру», — приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, Мбаппе забил три гола в домашнем матче «Реала» с «Манчестер Сити» (3:1). В итоге «сливочные» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android