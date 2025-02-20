«Сейчас он просто летает». Джуд Беллингем оценил игру Килиана Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о работе с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе и оценил его игру в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«Мы выходим на матч, зная, что он окажет на него сильное влияние. Наша задача, когда мы играем за ним, — занимать наилучшие позиции, потому что когда он получает мяч в этой зоне, он становится опасным. Мы видели это в матче с «Ман Сити» с его разными по типам голами. Невероятно, чего он добился за свою карьеру. Я знаю, что у него был медленный старт, но сейчас он просто летает. Приятно смотреть на его игру», — приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, Мбаппе забил три гола в домашнем матче «Реала» с «Манчестер Сити» (3:1). В итоге «сливочные» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.